Holendrzy świętują brak Lewandowskiego! Tamtejsze media w ekstazie, nie mogą powstrzymać radości!

Reprezentacja Polski ma przed sobą ciężkie wyzwanie. W pierwszym meczu mistrzostw Europy "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Holandią i będzie to niezwykle ważny mecz w kontekście awansu do kolejnej rundy czempionatu. Holenderskie media, dowiadując się o kontuzji piłkarza kadry, nie mogły się powstrzymać dużej radości. Świadczą o tym wszelakie publikacje na ten temat.

Robert Lewandowski wypada z meczu z Holandią. Tamtejsi dziennikarze zachwyceni

Robert Lewandowski, jak informuje PZPN, nie zagra z Holandią. Sprawę polskiego napastnika podsumowali holenderscy dziennikarze, którzy nie ukrywają, że piłkarz Barcelony mógł być dla drużyny "Oranje" bardzo groźny, a więc jego brak można określać jako duże wzmocnienie kadry narodowej.

- Wzmocnienie reprezentacji Holandii (...) Reprezentacja Holandii nie musi obawiać się Roberta Lewandowskiego w najbliższą niedzielę - piszą dziennikarze fcupdate.nl

- Dobre wieści dla reprezentacji Holandii - piszą z kolei przedstawiciele De Telegraaf.

- Słyszeliśmy już o tym. Oczywiście dla Holandii to pozytywne wieści, że Lewandowski nie zagra, ale myślę, że nawet z nim Holendrzy musieliby pokonać Polaków.(...)Bez obrazy, ale dla większości holenderskich kibiców "Lewy" to jeden z niewielu polskich graczy, których znają. My, jako dziennikarze, znamy całą drużynę i wiemy o także o innych mocnych nazwiskach, jak m.in. Wojciech Szczęsny czy Piotr Zieliński - mówi Sandera Janssen z magazynu "Voetbal International",