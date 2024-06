Mecze jutro na Euro 2024 (czwartek 20 czerwca 2024) zapowiadają się niezwykle interesująco. Trwa druga seria spotkań w fazie grupowej mistrzostw Europy. Pada dużo goli, co cieszy kibiców, którzy już przeglądają terminarz Euro 2024, sprawdzając, kto jutro gra. Poniżej informacje.

Kto jutro gra na Euro 2024 Jakie MECZE jutro czwartek 20 czerwca 2024

Pierwszy mecz jutro na Euro 2024 to spotkanie Słowenia - Serbia (godzina 15, grupa C, Monachium). Słoweńcy w pierwszym meczu bardzo dobrze zaprezentowali się przeciwko Danii. W pierwszej połowie dali się zdominować faworytom, ale po przerwie byli zespołem lepszym. Zremisowali 1:1 po pięknym golu strzelonym przez Erika Janże, piłkarza Górnika Zabrze. Serbia występ w Euro 2024 zaczęła od porażki 0:1 z Anglią. - Wielu moich zawodników nigdy nie grało w tak dużych rozgrywkach. Kiedy zobaczyliśmy w meczu z Danią, że jesteśmy w stanie wygrać, zaczęli grać. Myślę, że wyciągniemy z tego wnioski. Kiedy ta drużyna rozegra swój drugi lub trzeci duży turniej, od samego początku będą znacznie silniejsi - powiedział Matjaž Kek, trener reprezentacji Słowenii.

Jakie jutro mecze czwartek 20.06.2024 Kto gra jutro na Euro 2024

Drugi mecz jutro na Euro 2024 to spotkanie Dania - Anglia (godzina 18, grupa C, Frankfurt). Dania na otwarcie rywalizacji w mistrzostwach Europy zaledwie zremisowała 1:1 ze Słowenią. Anglia pokonała 1:0 Serbię, ale w zgodnej opinii ekspertów zagrała znacznie poniżej swoich ogromnych możliwości i byl to już kolejny w ostatnim czasie dość przeciętny występ zespołu Garetha Southgate'a. Czy Wyspiarze rozkręcą się właśnie w meczu z Danią? - Dania prezentuje inny styl gry niż Serbia, więc to będzie inne spotkanie. Musimy używać piłki tak, jak to robiliśmy w pierwszej połowie w meczu z Serbią - stwierdził Gareth Southgate, trener reprezentacji Anglii.

MECZE JUTRO 20 czerwca 2024 czwartek Kto jutro gra w ME?

Trzeci mecz jutro na Euro 2024 to wielki hit - spotkanie Hiszpania - Włochy (godzina 21, grupa B, Gelsenkirchen). Hiszpanie w pierwszym spotkaniu rozgromili 3:0 Chorwację. Nieco większe problemy w pierwszej kolejce mieli Włosi, ale odrobili straty i ograli 2:1 Albanię. - Mam już za sobą w karierze kilka ważnych meczów, ale ten jest wyjątkowy, to może być dla graczy coś, co będą opowiadać w przyszłości. Hiszpania ma wszystko, absolutnie wszystko. Musimy odpowiednio reagować na to, co będzie działo się na boisku - powiedział Luciano Spalletti, trener reprezentacji Włoch.

Kto gra jutro na EURO 2024 O której godzinie i gdzie oglądać?

MECZE JUTRO czwartek 20.06.2024

Słowenia - Serbia, godzina 15, TVP 1

Dania - Anglia, godzina 18, TVP 2

Hiszpania - Włochy, godzina 21, TVP 1

