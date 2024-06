i Autor: AP PHOTO Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024

Chorwacja dostała srogie lanie! Zaczarowana bramka Hiszpanów, zmarnowane setki, anulowane gole [ZAPIS RELACJI NA ŻYWO]

Trybuny na Olympiastadion w Berlinie szczelnie wypełniły się przed meczem Hiszpania - Chorwacja, jednak to kibice z Półwyspu Iberyjskiego mieli powody do radości po ostatnim gwizdku. Już w pierwszej połowie Hiszpania ustaliła wynik meczu na 3:0 po bramkach Alvaro Moraty, Fabiana Ruiza oraz Daniela Carvajala. Chorwaci starali się wpakować piłkę do bramki na wszelkie sposoby, ale nie byli w stanie pokonać Unaia Simona. Ta sztuka nie udała im się nawet z rzutu karnego, a trafienie Bruno Petkovicia z dobitki zostało anulowane, bowiem podający Ivan Perisić za szybko wbiegł w pole karne podczas wykonywania "11".