i Autor: AP PHOTO Słowenia - Dania

Euro 2024: Grupa C

Słowenia – Dania RELACJA NA ŻYWO: Eriksen odpalił bombę! Dania dopięła swego i prowadzi [WYNIK i SKŁADY]

W niedzielę 16 czerwca do gry na Euro 2024 wchodzą grupy C oraz D. W pierwszym meczu grupy C zmierzą się ze sobą Słowenia oraz Dania. Z pewnością faworytem tego starcia będą Duńczycy, jednak Słowenia z pewnością nie jest bez szans, co pokazali w eliminacjach, gdzie rywalizowali... właśnie m.in. z Danią!