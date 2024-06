Jakub Moder wskazał kluczowy element przed Polska – Austria. W nim trzeba być lepszym, inaczej może być bardzo ciężko

Jakub Moder przed Polska - Austria: Musimy podbić środek pola

- Bardzo często jest tak, że ten, kto wygra środek pola, wygrywa mecz – zaznaczył Moder, który w pierwszym meczu wszedł na boisko w drugiej połowie. - Holendrzy często utrzymywali się przy piłce, środkowi pomocnicy byli aktywni. Musimy skontrolować środek pola. Ale mamy też bardzo dobrych skrzydłowych i wahadłowych. Środek pola jest ważny, ale musimy myśleć też o skrzydłach – dodał Moder.

W poniedziałkowy wieczór kadrowicze wspólnie oglądali mecz Austria – Francja. Ważny, bo w naszej grupie.

- Nie mamy przymusu oglądać razem meczów, ale to robimy. Spotkanie Austria – Francja było dla nas ważne. Chcieliśmy zobaczyć, jak te zespoły prezentują się na boisku – powiedział Bartosz Bereszyński, który zauważył, że Austriacy dostali dużo żółtych kartek (5).

- To, że dostali dużo żółtych kartek, to dla nas w sumie dobrze. Lepiej nie dostawać ich, bo jeśli ktoś łapie żółte kartki, to dlatego, że jest spóźniony w interwencji. Większość tych piłkarzy gra w Bundeslidze, są wybiegani, bardzo dobrzy. Ale my mam nadzieję, że będziemy w stanie się im przeciwstawić. Ten mecz będzie bardzo ważny dla układu tabeli. Cieszymy się, że wszystko jest w naszych nogach – dodał Bereszyński.

