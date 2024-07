Jan Tomaszewski ostro uderza w Niemców. Mieli poniżyć Szymona Marciniaka. Legenda się nie patyczkowała

To do niego trafi tytuł MVP mistrzostw Europy? "To co pokazuje jest niewiarygodne"

Od kilku dni trwały dywagacje, kto będzie sędzią finału Euro 2024. W grze było kilku arbitrów, a wśród nich Szymon Marciniak. Według medialnych doniesień głównym konkurentem Polaka miał być Clement Turpin, który po odpadnięciu Francji w półfinale stał się faworytem do poprowadzenia kluczowego spotkania. Tymczasem UEFA nieco zaskoczyła i w czwartkowe południe ogłosiła, że finał będzie sędziował owszem Francuz, ale inny, niż w medialnych doniesieniach. Wielką szansę dostał 35-letni Francois Letexier, dla którego będzie to największe wyzwanie w dotychczasowej karierze.

Tomaszewski ostro o decyzji UEFA. Broni Marciniaka

O wybór UEFA zapytaliśmy Jana Tomaszewskiego. Legenda polskiego futbolu w rozmowie z "Super Expressem" uważa, że to Szymon Marciniak powinien prowadzić finał Euro 2024, a jedynym powodem, dla którego tak się nie stało, jest zemsta Niemców. - To jest skandal! Niemcy oczywiście byli skrzywdzeni przez Anthony'ego Taylora z Hiszpanami i to można zrozumieć. Natomiast jeśli Bayern przegra z PSG, Realem Madryt... Musieli znaleźć sobie kozła ofiarnego. I znaleźli w postaci Szymona Marciniaka - powiedział Tomaszewski. Były zawodnik nawiązał do głośnej sytuacji z półfinałowego meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Bawarczykami, kiedy to zespół Marciniaka szybko pokazał pozycję spaloną piłkarza Bayernu w ważnej akcji, o co ogromne pretensje mieli zawodnicy z Monachium. Ostatecznie decyzja okazała się prawidłową.

- I do czego doszło? Nie prowadził meczu otwarcia, prowadził jakieś inne, mniej ważne mecze. Zrobić z Szymona jakiegoś technicznego to dla niego poniżenie. Jeśli szef sędziów wyznaczył Francuza na finał Euro 2024, to jest to skandal sędziowski. Panie Szymonie, jest pan najlepszym sędzią na świecie. A Niemcy jak zwykle mają pretensje do wszystkich, tylko nie do siebie - podsumował legendarny bramkarz.