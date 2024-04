i Autor: Piotr Stańczak Mecz Legend w Tychach (listopad 2023).

nie mogli się z tym pogodzić

Włosi sypią gromami w Szymona Marciniaka! Polak jedną decyzją rozgrzał ich do czerwoności, wielkie kontrowersje

Szymon Marciniak nie pojawił się w żadnym z meczów ćwierćfinałowych w Lidze Mistrzów, ale za to poprowadził prestiżowe starcie w rewanżu ćwierćfinału Ligi Europy między Romą a Milanem. Ostatecznie dalej awansował rzymski klub, jednak włoskie media nie są przekonane co do wszystkich decyzji Marciniaka z tego spotkania, a przede wszystkim do czerwonej kartki dla Zekiego Celika. Ale pojawiają się też głosy w obronie Polaka.