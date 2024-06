Jedziesz do Hamburga na mecz Polska - Holandia? Musisz to zobaczyć. Unikniesz przykrej niespodzianki

O problemie, który może dotknąć polskich kibiców, poinformował dziennikarz TVP, Aleksander Roj. Już dzień przed meczem pojawił się na stadionie Volksparkstadion w Hamburgu i zauważył, że niektóre miejsca na trybunach zupełnie nie nadają się do oglądania meczu. Szybko postanowił podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych. Za pośrednictwem platformy X (dawniej Twitter) pokazał zdjęcie widoku, jaki będą mieć niektórzy kibice podczas niedzielnego meczu Polska - Holandia. Mówiąc delikatnie, pozostawia on wiele do życzenia. Zresztą sam możesz to ocenić:

Wywalczyłeś bilet.Spora radość.Przyjeżdżasz na stadion.Jeszcze większą radość.Wchodzisz.I masz to.Hamburg, tu Polacy zagrają z Holandią. pic.twitter.com/UGzl9Ku76d— Aleksander Roj (@RojaOli) June 15, 2024

Na zdjęciu z narożnika trybuny znajdującej się za jedną z bramek widać, że kibice mogą obserwować wyłącznie mały fragment boiska. "Wywalczyłeś bilet. Spora radość. Przyjeżdżasz na stadion. Jeszcze większa radość. Wchodzisz. I masz to. Hamburg, tu Polacy zagrają z Holandią" - skomentował wymownie dziennikarz TVP. Kibice szybko zauważyli, że takie bilety powinny być sprzedawane z oznaczeniem o ograniczonej widoczności. W emocjach towarzyszących losowaniu biletów na Euro 2024 można jednak nie zauważyć takiego szczegółu, a przykrą niespodziankę przeżyć dopiero w dniu meczu na stadionie.