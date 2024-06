Kim jest Adam Buksa? Sylwetka napastnika reprezentacji Polski: klub, żona, kadra

Adam Buksa w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej zadebiutował 25 lipca 2014 roku, wówczas napastnik występował w barwach Lechii Gdańsk. Następnym klubem na drodze 27-latka było Zagłębie Lubin, z którego został wypożyczony po dwóch latach do Pogoni Szczecin. Ostatecznie "Portowcy" pozyskali reprezentanta Polski, a ten po dwóch latach zdecydował się na kontynuowanie kariery w New England Revolution. Buksa wrócił do Europy wybierając francuski Lens, z którego po sezonie został wypożyczony do Antalyasporu.

PROBIERZ UJAWNIŁ SZEROKĄ KADRĘ NA EURO 2024! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2024? Tak Nie

Adam Buksa - reprezentacja

Adam Buksa w seniorskiej reprezentacji Polski zadebiutował 2 września 2021, wówczas trenerem był Paulo Sousa. Napastnik rozegrał 81. minut w spotkaniu z Albanią w ramach eliminacji mistrzostw Europy. Wówczas "biało-czerwoni" okazali się lepsi i zdominowali rywala wygrywając aż 4:1. Od tamtej pory Buksa zanotował w kadrze 14 występów, pokonując bramkarzy rywali aż sześciokrotnie.

Adam Buksa - rodzina

Adam Buksa 30 maja 2024 roku zmienił stan cywilny. Ślub i wesele reprezentanta Polski odbył się w Krakowie, a żoną została długoletnia partnerka piłkarza - Aleksandra Zębala. Para pod koniec 2023 roku świętowała zaręczyny.

Adam Buksa - sylwetka