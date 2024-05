Kim jest Jan Bednarek? Sylwetka obrońcy reprezentacji Polski: klub, żona, kadra

Gdy Jan Bednarek przechodził z Lecha Poznań do Southampton i debiutował w reprezentacji Polski wydawało się, że może stać się ostoją jej obrony na lata. Niestety, w oczach wielu kibiców Bednarek, choć dobrze radził sobie w barwach Southampton, nie potrafił przełożyć tego na reprezentację Polski. Trudno jednak, by kolejni selekcjonerzy rezygnowali z tego środkowego obrońcy, który od wielu lat gra na tak wysokim poziomie rozgrywkowym. I choć ostatni sezon spędził w Championship, to jego Southampton poradziło sobie bardzo dobrze i wróciło do Premier League po zwycięstwie w barażach. A Bednarek na Euro 2024 będzie miał szansę udowodnić, że może w końcu stać się filarem obrony.

Jan Bednarek – reprezentacja

W reprezentacji Polski Bednarek zadebiutował w 2017 roku, tuż po swoim transferze do Southampton, w meczu eliminacji mistrzostw świata 2018 przeciwko Kazachstanowi. Później grał jeszcze trochę w młodzieżówce, a następnie pojechał z kadrą na wspomniane mistrzostwa, gdzie był podstawowym obrońcą i nawet zdobył zwycięską bramkę przeciwko Japonii, ale to już nie zmieniło sytuacji naszych zawodników. Od tamtej pory był podstawowym obrońcą prawie u każdego selekcjonera, jednak na mistrzostwach świata w Katarze w 2022 roku zagrał tylko 3 minuty w meczu z Francją. Łącznie wystąpił w narodowej kadrze 56 razy i zanotował jedno trafienie.

Jan Bednarek – klub

Bednarek jako junior grał w MSP Szamotuły, skąd w wieku 16 lat trafił do akademii Lecha Poznań. W 2013 roku trafił do pierwszej drużyny, a dwa lata później został wypożyczony do Górnika Łęczna, co wyszło mu na dobre – latem 2016 roku wrócił do Lecha i zagrał na tyle dobry sezon, że w 2017 roku trafił prosto do Southampton. Tam grał bez przerwy przez 5 lat, ale nie wszystko układało się po jego myśli i na pół roku w sezonie 2022/23 został wypożyczony do Aston Villi. W zespole Matty'ego Casha sobie nie poradził i wrócił do Southampton w styczniu 2023 r., z którym spadł parę miesięcy później do Championship. W kończącym się sezonie „Święci” z Janem Bednarkiem jako podstawowym obrońcą poradzili sobie na tyle dobrze, że wygrali w finale barażów o powrót do Premier League z Leeds United i znów zagrają na najwyższym poziomie w Anglii

Jan Bednarek – żona, rodzina

Ze swoją żoną Julią Jan Bednarek poznał się w 2018 roku. Piłkarz napisał do kobiety na jednym z portali społecznościowych i tak zaczęła się ich znajomość, a później związek. Para zaręczyła się w 2020 roku, ale pobrała się dopiero w 2022. Wcześniej, bo w 2021 r. na świat przyszła ich pierwsza córka Lilly.

Jan Bednarek – sylwetka

Jan Bednarek

Data urodzenia: 12 kwietnia 1996

Klub: Southampton

Mecze/gole w kadrze: 56/1

Numer: 5