Kobieta rzuciła się w ramiona Roberta Lewandowskiego. Reakcja piłkarza mogła być tylko jedna. Wyraz jego twarzy wiele zdradził

Porażka z Holandią nie popsuła znacząco nastrojów wokół kadry, jak i w samej kadrze. Dobra postawa Polaków z Oranje sprawiła, że optymizm dotyczący wyniku biało-czerwonych na Euro 2024 nawet nieco wzrósł. Ale kluczowym spotkaniem będzie to piątkowe z Austrią. Jeśli podopiecznym Michała Probierza uda się wygrać, wielce prawdopodobne jest, że wyjdą z grupy co najmniej z 3. miejsca. Droga do tego jest jednak bardzo daleka, a przede wszystkim nie ma gwarancji zwycięstwa, bo Austriacy to obecnie bardzo mocna ekipa.

Najważniejsze jest jednak to, że Polacy nadal mają wszystko w swoich rękach. W dodatku na mecz z Austrią do składu wrócić ma Robert Lewandowski, który walczył z urazem mięśniowym, ale w środę wrócił do treningów z drużyną. Po zajęciach piłkarze mieli chwilę dla siebie i podobnie jak w poprzednich dniach, postanowili wyjść z hotelu. A pod obiektem tradycyjnie czekała na nich grupka kibiców.

Zawodnicy w cywilnych strojach z chęcią pozowali do zdjęć i rozdawali autografy. Na fotografiach w galerii widać nawet, że jedna z kobiet wpadła w ramiona Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski z uśmiechem objął panią i następnie zrobił sobie zdjęcie. To jedynie potwierdza, że nastroje piłkarzy wciąż są pozytywne. I oby tak zostało również po piątkowej rywalizacji z reprezentacją Austrii.