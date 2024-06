Kibic zaczepił Michała Probierza. Takiej odpowiedzi się nie spodziewał, selekcjoner z klasą pokazał mu miejsce w szeregu

Kibic zaczepił Probierza. Co za odpowiedź

Nie ma chyba już żadnych wątpliwości, że Michał Probierz pozostanie na stanowisku po Euro 2024. Takie zapewnienia pojawiają się w przestrzeni medialnej, a i sami kibice gremialnie się tego domagają. Wszystko za sprawą tego, jak wyglądała przemiana reprezentacji Polski pod wodzą Michała Probierza – od zbioru piłkarzy, którzy przegrywają z Mołdawią, a kilka miesięcy później (już pod wodzą Probierza) nie potrafią jej pokonać u siebie, do drużyny, która postawiła równe warunki Holandii na Euro 2024. A że kibice sami skazywali reprezentację Polski na porażkę w obecnej grupie, to jej odbiór po taki meczu nie może być inny. Zdaje się więc, że nawet brak awansu nie pozbawi trenera posady, bowiem ważniejsze jest, jaki progres notuje sama kadra. Ale progres widać nie tylko w grze piłkarzy, ale też w budowaniu atmosfery wokół niej oraz samego selekcjonera.

EURO 2024: Ceny na stadionie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Michał Probierz w dużej mierze sam dba o swój wizerunek wypowiedziami czy to w rozmowach z dziennikarzami, czy to wpisami w mediach społecznościowych. Całkiem niedawno właśnie przez media społecznościowe podziękował fanom za wsparcie i poprosił o więcej przed kolejnymi meczami. Do tej pory selekcjoner reprezentacji Polski mało udzielał się w sieci, więc sporym zaskoczeniem mógł być fakt, że zareagował on na jeden z wielu wpisów na swój temat. Najważniejsze jednak, że zrobił to z ogromną klasą i znów podbił serca kibiców.

Selekcjoner odpowiedział kibicowi. Znów kupił serca fanów

Jeden z fanów stwierdził bowiem na portalu X, że selekcjoner przygotował trzy komplety garniturów (które wywołują furorę wśród polskich i zagranicznych fanów), co oznacza, że przygotował się tylko na trzy mecze, a więc i odpadnięcie w grupie. Probierz jednak nie zamierzał się obrażać, ale znów podbudować odpowiedzią swoich piłkarzy. – Wręcz przeciwnie, mam więcej i wierzę, że je ubiorę. Dzięki zawodnikom, którzy walczą o powrót na boisko, z kibicami, którzy nas wspierają. Zawodnicy są najważniejsi i wspierajmy ich, dając wiarę w to co robią – napisał selekcjoner. Przy okazji pochwalił też lekarzy kadry – My, sztab, jesteśmy tylko do pomocy. Sztab medyczny to top fachowcy – dodał na koniec selekcjoner. Choć wpis kibica zebrał ponad 5 tysięcy polubień, to odpowiedź Michała Probierza ma ich ponad 8 tysięcy. To tylko pokazuje, jakim poparcie cieszy się obecnie nasz selekcjoner.