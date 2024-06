Nagle zrobiło się głośno o Michale Probierzu po meczu z Holandią. Wszyscy to zauważyli. Jednoznaczna ocena

Holendrzy byli pewni siebie przed starciem z biało-czerwonymi. Oranje mieli wygrać z naszą kadrą wysoko i zaoszczędzić siły na kolejne spotkania podczas Euro 2024. Realia okazały się zupełnie inne, bo to podopieczni Michała Probierza wyszli na prowadzenie po trafieniu Adama Buksy. Choć reprezentacja Holandii miała swoje sytuacje, piłkarze tego zespołu bardzo często nie trafiali w bramkę. Na nasze nieszczęście na listę strzelców wpisało się dwóch zawodników z Niderlandów. Najpierw Cody Gakpo, a następnie Wout Weghorst. I to Holendrzy zainkasowali komplet punktów.

Polacy nie mogą być jednak do końca smutni, bo rozegrali naprawdę dobre spotkanie. I są nadzieje, że to nie będzie jedyny dobry mecz w ich wykonaniu na Euro 2024. Głosy płynące po meczu są optymistyczne i przede wszystkim drużyna jest skonsolidowana wokół Michała Probierza. Sam selekcjoner również dał się we znaki pod czas meczu z Holendrami i to w całkowicie pozytywny sposób. Światowe media rozpisują się o jego "stylówce".

Probierz zaprezentował się w jasnym garniturze i kamizelce w kratę. Wielu taki strój się spodobał. - Do piłki nożnej podchodzi się z klasą! - zauważyli w Hiszpanii. Anglicy z kolei porównali go do Garetha Southgate'a, który zawsze zakłada na siebie stylowe garnitury podczas meczów Synów Albionu.