Michał Probierz przekazał specjalną wiadomość kibicom. Zapewnił ich o jednym, znów pokazał wielką klasę

Roger Guerreiro pełen optymizmu po tym, co zobaczył w meczu z Holandią. To zaimponowało mu w grze Polaków [ROZMOWA SE]

Ważna wiadomość dla kibiców od selekcjonera

Sytuacja reprezentacji Polski w grupie D nie jest najlepsza, ale też nie jest najgorsza. Choć brzmi to jak banał, to naszą słabą sytuację po przegranej poprawia strzelona przeciwko Holandii bramka, która może w ostatecznym rozrachunku być niezwykle ważna – nawet jeśli nie w kwestii kolejności w grupie, to w walce o awans z trzeciego miejsca. Obecnie zajmujemy je właśnie dzięki temu, że choć mamy ujemny (-1) bilans bramkowy, to wyprzedzamy Austrię – nasz kolejny rywal ma taki sam bilans, lecz bez strzelonego gola. To też będzie liczyło się właśnie w klasyfikacji 3. miejsc, a to najbardziej prawdopodobne miejsce, które możemy zająć w walce o awans.

Robert Lewandowski powrócił do treningów. Tak wyglądał trening po przegranym meczu z Holandią

Choć kibice są pełni obaw przed starciem z Austrią, która nieźle pokazała się na tle Francji, to z pewnością mają więcej nadziei, niż miało to miejsce wówczas, gdy okazało się, do jakiej grupy możemy trafić. Jeszcze kilka miesięcy temu Polacy nie potrafili pokonać u siebie Mołdawii, ale Michał Probierz odmienił tę kadrę i nawet przegrany mecz przeciwko Holandii pokazał, że potrafi on wykrzesać z tej drużyny to, co najlepsze. I choć wsparcie fanów jest już teraz całkiem spore, Michał Probierz postanowił zadbać o to, by w piątek na pewno go nie zabrakło.

Michał Probierz dziękuje za wsparcie i zachęca do dalszego kibicowania

Obecny selekcjoner reprezentacji Polski nie popełnił póki co żadnej wpadki i buduje naprawdę solidny wizerunek. Teraz kolejnym krokiem w stronę dopieszczenia atmosfery wokół kadry jest jego wpis skierowany do kibiców przed meczem z Austrią - przede wszystkim dziękuje on za dotychczasowe wsparcie i zapewnia, że jego zespół do końca będzie walczył o dalszą grę na Euro 2024. – W imieniu zawodników i sztabu dziękujemy wam za wsparcie na stadionie i przed tv. Zrobimy wszystko żeby zostać jak najdłużej na tym turnieju. Jesteście naszym 12 zawodnikiem i nie ma rzeczy niemożliwych jak będziemy wszyscy razem – zapewnia Probierz w krótkiej wiadomości na portalu X.