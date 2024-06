Marcin Żewłakow o kontuzji kapitana kadry, prorocze słowa? Robert Lewandowski wykuruje się na kolejny mecz Polaków?

Bez kapitana w meczu z Holandią

Wydawało się, że uraz kapitana nie jest groźny. Trener Michał Probierz był optymistą. Jednak po badaniach selekcjoner musiał zwerfikować opinię. "U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii" - taki komunikat w sprawie lidera polskiej kadry opublikował portal "Łączy nas piłka".

Kontuzjowany Robert Lewandowski tryskał humorem przed wylotem na Euro 2024. Świetny nastrój kapitana kadry na lotnisku [GALERIA]

Naderwanie mięśnia to poważna sprawa

W tej sytuacji na starcie turnieju Polska będzie musiała radzić sobie bez najlepszego piłkarza. Doktor Jacek Jaroszewski w komunikacie podkreślał, że sztab medyczny robi wszystko, aby Lewandowski był do dyspozycji szkoleniowca na kolejne spotkanie z Austrią. Czy do tego czasu "Lewy" wykuruje się, czy jednak jego przerwa potrwa znacznie dłużej? - Naderwanie mięśnia to poważna sprawa - powiedział Marcin Żewłakow w Kanale Sportowym. - Naruszenie struktury mięśnia i to nie naciągnięcie, co na przykład było zakomunikowane w przypadku Dawidowicza tylko naderwanie. To za moich czasów to było dziesięć dni minimum i to przy tych, którzy nadzwyczaj dobrze się regenerują i goją. W moim przypadku to było dwa tygodnie plus powrót do czucia piłki, bo te treningi też były wprowadzane stopniowo - przypomniał były napastnik reprezentacji Polski.

Wielki niepokój byłego snajpera Biało-Czerwonych o Roberta Lewandowskiego. „Wredna kontuzja. Wystarcza jeden ruch...”

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2024? Tak Nie