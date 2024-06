Michał Probierz przekazał świetne wieści w sprawie Lewandowskiego! Kibice będą zachwyceni, te słowa to miód na serce

To on będzie rozstrzygał w meczu Polska-Holandia. Poznaliśmy nazwisko sędziego inauguracyjnego meczu Biało-Czerwonych

Przypomnijmy, że Robert Lewandowski doznał kontuzji w pierwszej połowie meczu Polska – Turcja. Początkowo wydawało się, że uraz nie jest poważny, ale potem okazało się, że kapitan reprezentacji ma naderwany mięsień dwugłowy i występ w meczu z Holandią jest wykluczony.

- Jest postęp jeśli chodzi o Roberta – powiedział Michał Probierz. - Sztab medyczny robi wszystko, żeby postawić go na nogi. Postęp oznacza, że wychodzi na trening. Ktoś nie zna szczegółów, nie wie jakie to jest naderwanie, duże czy małe, może sobie spekulować. Na mecz z Austrią prawdopodobnie Robert będzie gotowy. Karol Świderski też robi postępy – dodał Probierz.

Michał Probierz: Piłkarze nie muszą siedzieć w pokojach

Selekcjoner daje zawodnikom na zgrupowaniu trochę więcej luzu. Nie ma nakazu siedzenia w pokojach po treningach.

- Zawodnicy mają czas wolny, to żadna sztuka, żeby siedzieli w pokojach i za dużo myśleli, bo i tak nic nie wymyślą. Mogą wychodzić. Ja jak będę miał ochotę zagrać w golfa to też wyjdę, bo to nic złego. Jak będą chcieli się spotkać z rodzinami, to mogą to zrobić – zaznacza Probierz, który ma już plan na Holandię.

- Nie boimy się Holandii. Postaramy się o dobry wynik. Musimy zneutralizować ich indywidualności, wykorzystać najdrobniejszy błąd. Każdy zawodnik musi być na sto procent odpowiednio przygotowany – podkreśla.

