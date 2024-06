Robert Lewandowski przyłapany przed treningiem. Zobaczyliśmy to w jego rękach i serce zabiło nam mocniej. To mówi wszystko [ZDJĘCIA]

David Trezeguet dla "Super Expressu": Lewandowski przyzwyczaił się do presji. To ikona futbolu [WIDEO]

Kontuzja Lewandowskiego w meczu z Turcją wstrząsnęła reprezentacją Polski na ostatniej prostej do Euro 2024. Lekarz kadry Jacek Jaroszewski oficjalnie poinformował o naderwanym mięśniu dwugłowym, przez który kapitan nie zagra w meczu z Holandią, a trwa walka o powrót do zdrowia na drugie spotkanie Polaków z Austrią. Jednoznaczne oficjalne komunikaty nie ucięły jednak spekulacji. Niektórzy kibice wciąż mają nadzieję, że jest to "zasłona dymna", o której mówił nawet selekcjoner Holendrów - Ronald Koeman. Te teorie mogą nabrać na sile po zdjęciach, jakie fotografowie zrobili w Hanowerze przed piątkowym treningiem!

Robert Lewandowski przyłapany przed treningiem z... korkami

Po dwóch opuszczonych treningach w środę i czwartek, w piątek Lewandowski ruszył z kolegami na obiekt Hannoveru 96 z korkami w rękach. To błyskawicznie nasiliło pytania, czy z jego zdrowiem jest już lepiej. Wiele wskazuje na to, że tak właśnie jest i "Lewy" będzie w stanie przynajmniej truchtać. Michał Probierz odniósł się zresztą do tego na piątkowej konferencji prasowej. - Jest postęp, jeżeli chodzi o zdrowie Roberta Lewandowskiego. Sztab medyczny robi wszystko, żeby postawić go na nogi. Karol Świderski wchodzi dziś normalnie w trening - przekazał selekcjoner.