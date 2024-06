i Autor: cyfrasport Roman Wójcicki, Robert Lewandowski

Lewandowski też chciał zdjęcie

Niespodziewany gość na treningu Biało-Czerwonych. Tego osiągnięcia dzisiejsi kadrowicze mogą mu pozazdrościć

Dariusz Leśnikowski | PAP 17:27

Po porażce 1:2 w inaugurującym nasze występy na EURO meczu z Holandią, w polskim obozie trwa już „akcja Austria”. To z tym rywalem zmierzymy się w najbliższy piątek (godz. 18.00) w Berlinie, a stawką będzie zachowanie szans na wyjście z grupy. We wtorkowych zajęciach Polaków wziął już udział w pełnym wymiarze Robert Lewandowski. Stanął też do zdjęcia z wyjątkowym gościem, który na tym treningu się pojawił.