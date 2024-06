Ohydny atak na Polaków przed meczem z Holandią. Michał Probierz zareagował. Wymowne i stanowcze słowa

Reprezentacja Polski, która trafiła do grupy D mistrzostw Europy i będzie rywalizować z Holandią, Austrią i Francją przez wiele osób z góry skazywana jest na pożarcie i podobnego zdania jest Jan de Zeeuw, były dyrektor reprezentacji Polski. Jego niedawne słowa w rozmowie z "De Volkskrant" odbiły się szerokim echem, kiedy stwierdził on, że reprezentacja Holandii w zasadzie nie musi wystawiać na mecz z biało-czerwonymi bramkarza, bowiem ci nie potrafią grać w piłkę. O słowa te został zapytany oczywiście selekcjoner Michał Probierz na konferencji prasowej i nie miał zamiaru wdawać się w dyskusje z de Zeeuwem, jasno dająć do zrozumienia, że jego słowa nie robią na trenerze żadnego wrażenia.

- Trudno mi się do tego odnieść i życzę panu Janowi dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze, a wiem, że boryka się z problemami. Niech to zostanie, to co powiedział to jego zdanie, a przecież ma prawo do tego, aby mówić, co chce - odpowiedział ze spokojem selekcjoner reprezentacji Polski.

Mecz Polska - Holandia już w niedzielę 16 czerwca w Hamburgu. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:00. Kilka dni później, w piątek 21 czerwca biało-czerwoni zmierzą się w Berlinie z reprezentacją Austrii, a na zakończenie zmagań w grupie biało-czerwoni zmierzą się z Francją 25 czerwca w Dortmundzie.