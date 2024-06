Polska – Austria: Robert Lewandowski wszedł na boisko! Wielki powrót gwiazdy reprezentacji Polski

Nie tak to miało wyglądać. Rzut karny pewnie wykorzystany przez Austrię. Tragiczna sytuacja Polaków

Robert Lewandowski przez całą pierwszą połowę aktywnie podpowiadał sztabowi reprezentacji Polski. Jego uwagi wielokrotnie przekazywane były przez Sebastiana Milę do innych członków ekipy kadry narodowej. Kibice obawiali się, że jednak nie będzie miał okazji wystąpić także w piątkowym meczu.

Skandal w meczu Polska - Austria. Turecki sędzia oszukał Polaków. Ohyda jakich mało

Polska – Austria: Lewandowski wszedł na boisko

Na początku drugiej połowy Lewandowski ruszył do rozgrzewki i zaczął przygotowywać się do wejścia na boisko. Wydarzyło się to godzinę po rozpoczęciu spotkania. Robert zmienił na boisku bohatera drużyny Krzysztofa Piątka, który strzelił bramkę w pierwszej odsłonie. Obaj zostali przywitani gromkimi brawami.

Lewandowski po minucie przejął opaskę kapitańską od Piotra Zielińskiego i od razu ruszył do ataku.

