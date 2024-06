Robert Lewandowski trenuje na pełnych obrotach! Ale co się stało z Zielińskim? Niepokojące obrazki [GALERIA]

Piotr Zieliński nie trenował z drużyną

W Hanowerze po nocnej burzy temperatura spadła o kilkanaście stopni. Piłkarzom zdecydowanie łatwiej się trenowało, dlatego też humory były doskonałe. Dziennikarze oczekiwali na wyjście na boisko Roberta Lewandowskiego i się nie zawiedli. Kapitan reprezentacji Polski wyszedł na murawę w korkach i normalnie, bez żadnej taryfy ulgowej, trenował z drużyną. To świetna informacja przed meczem z Austrią i nadzieja, że Lewandowski może wyjść na boisko z Austrią nawet w pierwszym składzie.

Jeśli tak się stanie, Lewandowski przejmie opaskę kapitańską od Piotra Zielińskiego, który miał ją na ręce w meczu z Holandią. Już po meczu Zieliński przyznał, że boli go mięsień dwugłowy, ale zaznaczał, że to nic poważnego. Jednak w środę niespodziewanie pomocnik kadry nie założył nawet korków (był w butach do biegania) i nawet nie wyszedł na murawę. Od razu ruszył w kierunku rowerów stacjonarnych i pedałował przez długi czas. Miejmy nadzieję, „Zielek” wróci do pełnej sprawności na Austrię, bo jego technika będzie dużym handicapem w meczu z twardo grającymi rywalami.

Gorąca Ivana Knoll zaszalała z głębokim dekoltem. Na ulicach Berlina nie miała spokoju. Fani rzucili się na chorwacką miss Euro 2024

Robert Lewandowski powrócił do treningów. Tak wyglądał trening po przegranym meczu z Holandią Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.