Romelu Lukaku wyrzuci Francję z EURO? Były selekcjoner wprost o gwieździe reprezentacji Belgii, co za słowa!

Lukaku strzelił dla belgijskiej kadry 85 goli, co jest najlepszym wynikiem w dziejach tego zespołu. Wprawdzie w fazie grupowej EURO trzy razy pokonał bramkarzy rywali, ale żadne z tych trafień mu nie zaliczono. Czy w starciu z Francją w 1/8 finału będzie miał w końcu powody do zadowolenia? Belgia do fazy pucharowej awansowała z drugiego miejsca w grupie. Francja też zakończyła pierwszą fazę turnieju na drugiej lokacie.

To fantastyczny środkowy napastnik

Były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel docenia napastnika Belgów. - Nie zawracałbym sobie głowy tym, czy on ma mieć krytykę większą czy mniejszą - powiedział trener Jerzy Engel w rozmowie w Kanale Sportowym. - To jest facet, na którego się gra. To jest gość, który umie przytrzymać piłkę przy sobie. To jest gość, który umie akcję zakończyć. To akurat nie jego wina, że tych bramek mu nie uznano z różnych względów. Ale jest to fantastyczny środkowy napastnik. Nie wyobrażam sobie, żeby jakakolwiek krytyka, która go dotyka, miała odzwierciedlenie w tym, że trener zacznie rozmyślać, żeby go nie wystawić - podkreślił były szkoleniowiec drużyny narodowej.

