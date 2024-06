Sceny na pierwszej konferencji Polaków w Niemczech. Michał Probierz nagle zaczął mówić po niemiecku

Selekcjoner wrócił jeszcze do meczów towarzyskich, jakie kadra zagrała w Warszawie. - Chciałbym podziękować wszystkim kibicom, którzy nas wspierali. To było bardzo istotne, że na tych dwóch spotkaniach był tak dużo ludzi. Dziękuje spółce Stadion Narodowy, która zapewniła fantastyczne warunki […] hotelowi DoubleTree by Hilton i wszystkim tym, którzy powitali nas tutaj w hotelu Sheraton. Jest tutaj dwójka moich przyjaciół z klubu Hannover 96 - dodał Probierz i w kilku zdaniach w powiedzianych po niemiecku podziękował obsłudze hotelu za ciepłe przyjecie, a niemieckim znajomym pogratulował awansu drugiego zespołu Hannoveru 96 do III ligi niemieckiej.

Później selekcjoner mierzył się już z pytaniami polskich dziennikarzy, a te dotyczyły w głównej mierze zdrowia Roberta Lewandowskiego. - Robert na pewno nie zagra w niedzielę - odparł jednoznacznie Probierz. - Jeśli coś mówimy oficjalnie, to po to żeby rozwiać wątpliwości. Jest jedno stanowisko, które przekazał doktor Jaroszewski i nie ma innego […]. Nie pytam co godzinę doktora, jak to będzie. Problemy trzeba rozwiązywać, a nie się zamartwiać - dodał w kwestii kapitana reprezentacji.

