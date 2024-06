Słowenia - Serbia NA ŻYWO Euro 2024 relacja live online 20.06.2024 [WYNIK, SKŁADY]

Słowenia - Serbia 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Słowenia:

Serbia:

Przed rozpoczęciem pierwszego meczu reprezentacji Słowenii na Euro 2024 raczej niewielu kibiców spodziewało się, że to właśnie Erik Janża z Górnika Zabrze zostanie bohaterem swojej reprezentacji, strzelając wyrównującą bramkę z Duńczykami, która dała Słowenii cenny punkt. Ekipa prowadzona przez selekcjonera Matjaza Keka zaprezentowała się bardzo dobrze i jeśli utrzyma podobny poziom w meczu Słowenia - Serbia, to kolejne punkty powinny być jedynie formalnością. Tu na drodze Słoweńcom mogą stanąć jedynie rozgoryczeni Serbowie, którzy w pierwszym meczu przegrali z Anglikami 0:1 i obecnie zamykają tabelę grupy C z zerowym dorobkiem punktowym. O ile to właśnie Serbia wskazywana jest w roli faworyta przed spotkaniem ze Słowenią, to na Euro 2024 widzieliśmy już naprawdę wiele pomimo tego, że dopiero rozpoczęła się druga seria gier i swoją "wyższość" trzeba udowodnić jeszcze na boisku. Zapraszamy na relację na żywo z meczu Słowenia - Serbia! Początek o godzinie 15:00.