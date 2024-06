i Autor: AP PHOTO Słowenia - Dania

Euro 2024

Erik Janża największym bohaterem Słowenii! Gwiazdor Górnika Zabrze urywa punkt Duńczykom po pięknym golu

Waldemar Kowalski 19:57

Przed rozpoczęciem spotkania Słowenia - Dania z pewnością wielu kibiców spodziewało się, że do bramki skandynawskiej ekipy trafiać będzie największy gwiazdor Słoweńców, Benjamin Sesko. Tak się jednak nie stało, za to ich bohaterem został Erik Janża grający na co dzień dla Górnika Zabrze, który pokonał Kasper Schmeichela strzałem z woleja na kilkanaście minut przed końcem meczu i wyrwał jeden punkt dla swojej reprezentacji ustalając wynik meczu na 1:1.