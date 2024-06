Superkomputer wyliczył, kto wygra Euro 2024! Kibice w szoku, ten scenariusz się sprawdzi?!

Kto wygra Euro 2024? Analitycy z portalu theanalyst.com przed pierwszymi meczami 1/8 finału zapytali o to Opta Supercomputer. Na podstawie danych, statystyk, turniejowej drabinki i przeprowadzonych symulacji wyliczono, kto ma największe szanse na zwycięstwo w mistrzostwach Europy. Zdaniem superkomputera faworytem numer 1 jest... Anglia.

Anglicy wygrali grupę, ale grali słabo, a do tego coraz gorzej. Po zwycięstwie 1:0 nad Serbią, zremisowali 1:1 z Danią oraz 0:0 ze Słowenią. Wyglądali na przemęczonych. Do tego grali tak, jakby zupełnie nie mieli pomysłu, rażąc nieporadnością w ofensywie i błędami w rozegraniu piłki. Mimo to zdaniem superkomputera to właśnie Anglia ma największe szanse na dojście do finału i końcowy triumf w Euro 2024.

Wpływ na to ma oczywiście turniejowa drabinka. Anglia znalazła się w dolnej połowie i aż do finału na pewno uniknie potęg - Hiszpanii, Niemiec, Francji i Portugalii. Wyspiarze w 1/8 finału trafili na Słowację. Jeżeli pokonają naszych południowych sąsiadów, to w 1/4 finału zmierzą się z Włochami albo Szwajcarią.

Kto wygra Euro 2024? Superkomputer wskazał mistrza!

Zdaniem superkomputera Anglia ma aż 19,61 proc. szans na wygranie Euro 2024. Następni w kolejności są Hiszpania - 17,20 proc. oraz Niemcy - 16,12 proc. Co ciekawe, te prognozy zgadzają się z notowaniami bukmacherów, którzy przed 1/8 finału Euro 2024 również dają Anglii największe szanse na końcowe zwycięstwo.

Euro 2024: Opca Supercomputer typuje zwycięzcę:

1. Anglia - 19,61 proc.

2. Hiszpania - 17,20

3. Niemcy - 16,12

4. Francja - 13,14

5. Portugalia - 9,02

