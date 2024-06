Jakie MECZE DZISIAJ 1/8 finału Euro 29.06.2024 sobota Kto gra w sobotę 29 czerwca 2024

Zbigniew Boniek w końcu zdecydował się powiedzieć to o kadrze Czesława Michniewicza. Nawet się nie zawahał, dobitna opinia

Mecze dzisiaj w 1/8 finału Euro 2024 zapowiadają się bardzo ciekawie. Mistrzostwa Europy 2024 wkraczają w najbardziej emocjonującą fazę. Za nami faza grupowa oraz dwa dni przerwy i wreszcie czas na play-off. W Euro 2024 rozegrano już 36 meczów. Odpadło 8 drużyn, w tym niestety Polska. Na placu boju pozostało 16 narodowych reprezentacji. Przed nami 1/8 finału Euro 2024. Jakie dzisiaj mecze na Euro w sobotę 29.06.2024?

MECZE DZISIAJ sobota 29 czerwca 2024 Kto dziś gra na Euro 2024?

Piłkarskie reprezentacje, które odpadły z Euro 2024, to: Polska, Czechy, Chorwacja, Ukraina, Albania, Serbia, Węgry i Szkocja. Do 1/8 finału ME awansowały: Niemcy, Szwajcaria, Hiszpania, Włochy, Anglia, Słowenia, Dania, Austria, Francja, Holandia, Rumunia, Belgia, Słowacja, Portugalia, Turcja i Gruzja.

Już bez reprezentacji Polski mistrzostwa Europy wkraczają w decydującą fazę. Choć ostatnie miesiące były dla Niemców trudne, to wydaje się, że trener Julian Nagelsmann zbudował ekipę, mogącą walczyć o tytuł. Nasi sąsiedzi wygrali grupę i w 1/8 finału zmierzą się z zawsze groźnymi Duńczykami. Maryla Rodowicz widzi Niemców w finale. - A tam moim zdaniem zmierzą się z Austriakami. Uważam, że Austriacy, którzy nas ograli, będą czarnym koniem mistrzostw. Wyniku jednak nie ośmielę się typować – podkreśla Maryla Rodowicz, której podobają się też inne zespoły. - Gruzini też mają szansę. Grają świetnie. Żałuję, że Chorwacja już pożegnała się z Euro. To moja ulubiona drużyna. A Luka Modrić to mój ukochany piłkarz – dodaje gwiazda estrady.

Kto dzisiaj gra na Euro 2024? Jakie mecze dzisiaj 1/8 finału? Sobota 29.06

Mecze dzisiaj na Euro 2024 to dwa spotkania w 1/8 finału:

Szwajcaria - Włochy, godz. 18, Berlin

Niemcy - Dania, godz. 21, Dortmund

Euro 2024 TERMINARZ 1/8 finału mistrzostw Europy

29.06.2024 godz. 18:00 – Szwajcaria – Włochy

29.06.2024 godz. 21:00 – Niemcy – Dania

30.06.2024 godz. 18:00 – Anglia – Słowacja

30.06.2024 godz. 21:00 – Hiszpania – Gruzja

1.07.2024 godz. 18:00 – Francja – Belgia

1.07.2024 godz. 21:00 – Portugalia – Słowenia

2.07.2024 godz. 18:00 – Rumunia – Holandia

2.07.2024 godz. 21:00 – Austria – Turcja

