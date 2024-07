i Autor: AP PHOTO Francja - Belgia

Euro 2024

Francja – Belgia Relacja na żywo: Bezbramkowy remis po pierwszej części spotkania

W tej fazie Euro 2024 nie ma już miejsca na pomyłki. W walce o ćwierćfinał zmierzy się Francja z Belgią. Obie drużyny w fazie grupowej nie zachwycały mimo to, zajęły drugie miejsca, co dało im awans do kolejnej fazy. Faworytami starcia są podopieczni Didiera Deschampsa, choć na tym turnieju było już kilka sytuacji, gdzie teoretycznie słabsza drużyna była górą.