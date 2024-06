Szwajcaria obnażyła słabość Włochów! Helweci bardzo pewnie wchodzą do ćwierćfinału Euro 2024

Szwajcaria rozegrała Włochów jak chciała. Niemal perfekcyjny mecz

Choć niektórzy mogli się spodziewać, że Szwajcarzy będą prezentować się lepiej od Włochów w ich spotkaniu w 1/8 finału Euro 2024, to chyba mało kto przewidywał, że różnica będzie aż tak duża! Szwajcarzy od pierwszych minut prowadzili grę, a Włosi wyczekiwali na ich ruchy. Nawet jeśli taki był plan, żeby wyprowadzać kontry, to z nich kompletnie nic nie wynikało, a Szwajcarzy raz za razem tworzyli sobie okazje. Jedną z nich zmarnował Embolo, gdy wyszedł sam na sam z Donnarummą, lecz bramkarz Włoch tym razem był górą. W 37. minucie jednak nie miał szans, gdy Freuler z kilku metrów uderzył z woleja, piłka jeszcze otarła się o Manciniego i wpadła obok Donnarummy do jego bramki.

Jeśli fani Włochów liczyli na to, że ich ulubieńcy ruszą do odrabiania strat, to się srogo zawiódł. Już w pierwszej akcji drugiej części meczu Vargas podwyższył prowadzenie Szwajcarów na 2:0! Włosi powoli budzili się w drugiej połowie, jednak najbliżej bramki byli po złej interwencji Aebischera, który próbował wybijać piłkę i trafił nią w słupek własnej bramki! Później jednak przejęcie inicjatywy przyniosło kolejne efekty i tym razem to Scamacca trafił w słupek strzelając z kilku metrów. Mimo że Włosi częściej utrzymywali się w końcówce przy piłce, to praktycznie nie mieli okazji do zdobycia bramki – w całym meczu oddali jeden celny strzał na bramkę Szwajcarii. Helweci ostatecznie pokonali Włochów 2:0 i w bardzo dobrym stylu awansowali do ćwierćfinału Euro 2024.