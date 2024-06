Maryla Rodowicz i Jan Tomaszewski zapytani o faworyta Euro. Zaskakująca zgodność gwiazd, w tej kwestii mówią jednym głosem!

Choć ostatnie miesiące były dla Niemców trudne, to wydaje się, że trener Julian Nagelsmann zbudował ekipę, mogącą walczyć o tytuł. Nasi sąsiedzi wygrali swoją grupę i w 1/8 finału zmierzą się z zawsze groźnymi Duńczykami. Według pasjonatów piłki twierdzi, że Niemcy zajdą aż do finału.

- A tam moim zdaniem zmierzą się z Austriakami. Uważam, że Austriacy, którzy nas ograli, są czarnym koniem mistrzostw. Wyniku jednak nie ośmielę się typować – podkreśla Maryla Rodowicz, której podobają się też inne zespoły. - Gruzini też mają szansę. Grają świetnie. Żałuję, że Chorwacja już pożegnała się z Euro. To moja ulubiona drużyna. A Luka Modrić to mój ukochany piłkarz – dodaje gwiazda estrady.

Jan Tomaszewski: Na Euro podobają mi się wszystkie drużyny, poza Polską

Jan Tomaszewski, który doskonale pamięta polskie porażki z Niemcami (szczególnie tę w 1974 w meczu na wodzie), znów właśnie w Niemcach upatruje faworytów do złota.

- Widzę finał Niemcy – Belgia – analizuje Tomaszewski. - Co by nie mówić, dobrze grają na tym turnieju. Chyba najlepiej się pokazali w fazie grupowej. No i mają Kroosa, który jest kapitalny. Jeśli wygrają Niemcy, to Kroos powinien otrzymać Złotą Piłkę. Udowodnił po raz któryś, że defensywny pomocnik jest bardzo potrzebny. Kto poza tym podoba mi się na tym Euro? Wszyscy poza Polską – kończy z lekkimi nerwami Tomaszewski.

