Portugalia - Słowenia RELACJA NA ŻYWO: Rzuty karne zadecydują o awansie!

Co za słowa o Cristiano Ronaldo! Gwiazdor mistrza Polski tak określa kapitana Portugalii, niczego nie ukrywa [ROZMOWA SE]

Kacper Urbański podbił kadrę, zagrał na EURO, co dalej? Legenda przed tym przestrzega kadrowicza

Rumunia taki plan szykuje na Holandię. To będzie jej pomysł na rywala, trener niczego nie ukrywał

Portugalia - Słowenia 0:0

Bramki:

Żółte kartki: Drkusić, Karnicnik, Bijol, Balkovec, Stanković

Portugalia: Costa - Cancelo (117. Semedo), Dias, Pepe (117. Neves), Mendes - Fernandes, Palhinha, Vitinha (65. Jota) - Silva, Ronaldo, Leao (76. Conceicao)

Słowenia: Oblak - Karnicnik, Drkusić, Bijol, Balkovec - Stojanović (86. Verbić), Gnezda Cerin, Elsnik (106. Ilicić), Mlakar (74. G. Stanković) - Sporar (74. Celar), Sesko

Odśwież relację

Portugalia - Słowenia relacja NA ŻYWO 1/8 finału Euro 2024 LIVE. Portugalia - Słowenia ONLINE WYNIK 1.07.2024

W parach 1/8 finału Euro 2024 było kilka niespodziewanych drużyn. Swoje mecze zagrały już Słowacja, czy Gruzja, a w kolejce wciąż czekają m.in. Słoweńcy. Zespół Matijaża Keka dość niespodziewanie pojawili się w fazie pucharowej trwających mistrzostw, bo raczej skazywani byli na zajęcie czwartego miejsca w grupie z Danią, Anglią i Serbią. Tymczasem Słoweńcy trzykrotnie zremisowali i kosztem Serbii awansowali dalej. Ponownie Słowenia do meczu przystępuje w roli "underdoga", bo Portugalia to zdecydowany faworyt do nawet medalu mistrzostw Europy. Jednak zespół prowadzony przez Roberto Martineza niespodziewanie przegrał z Gruzją. Czy i tym razem okaże się gorszy od teoretycznie słabszego rywala? Przekonamy się około godziny 23:00.