Te słowa nie pozostawiają wątpliwości: „To koniec”. Niemiecka legenda podziękowała za 17 lat piłkarskiej kariery

Porażka w ćwierćfinale z Hiszpanią 1:2 była zapewne wielkim rozczarowaniem dla Kroosa, ale rzadko który piłkarz może się pochwalić tym, co osiągnął 114-krotny reprezentant Niemiec. Był mistrzem świata, sześć razy wygrywał Ligę Mistrzów. Zdobywał mistrzostwa Niemiec i Hiszpanii. - Zanim zrobię sobie przerwę i przynajmniej spróbuję uświadomić sobie, co wydarzyło się przez ostatnie 17 lat, nie chcę przegapić okazji, aby podziękować wszystkim, którzy akceptują mnie takim, jaki jestem i kim jestem. Dziękuję wszystkim moim fanom na całym świecie za bezwarunkowe wsparcie – napisał Kroos na Instagramia, a kolejne słowa "dziękuję" skierował do kolegów, trenerów, agentów piłkarskich. Nie zapomniał też o rodzinie.

Pogromcy Polaków w półfinale EURO! Holenderska maszyna rozkręca się z meczu na mecz

- Dziękuję moim rodzicom za jak najlepsze przygotowanie do realizacji mojego marzenia. Dziękuję mojemu bratu Felixowi za to, że zawsze był moim kibicem numer jeden. Dziękuję moim dzieciom za to, że są moją największą motywacją do wydobycia ze mnie tego, co najlepsze - nie ma nic lepszego, gdy Twoje dzieci są dumne z tatusia. Dziękuję mojej pięknej żonie Jessice za to, że jesteś. Nigdy się nie zmieniaj. Ten sukces nie byłby możliwy bez Was. To jest nasze! I na koniec: Dziękuję piłce! To piękna gra. I… nie ma za co! To koniec" – podsumował znakomity niemiecki piłkarz, który w styczniu skończył 34 lata. Przez ostatnich 10 lat był zawodnikiem Realu Madryt.

Niespokojna noc na ulicach Berlina. Gorące sceny w strefie kibica, wielka bijatyka i policyjne aresztowania