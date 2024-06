To on będzie rozstrzygał w meczu Polska-Holandia. Poznaliśmy nazwisko sędziego inauguracyjnego meczu Biało-Czerwonych

Będzie nim Portugalczyk Artur Soares Dias. Ma niespełna 45 lat, a arbitrem FIFA jest od 2010 roku. Mogliśmy go oglądać całkiem niedawno, ponieważ był arbitrem finału Ligi Konferencji pomiędzy Olympiakosem Pireus i Fiorentiną (1:0) w Atenach. Znają go również polscy kibice i piłkarze, bo prowadził mecz eliminacji do Euro 2024 pomiędzy Polską i Małdawią na Stadionie Narodowym, nieudany dla naszej reprezentacji , gdyż zakończonym remisem 1:1. Było to w październiku ubiegłego roku.

Również w Warszawie tyle, że na stadionie Legii rozstrzygał w meczu stołecznej drużyny ze Slavią Praga w IV rundzie eliminacji Ligi Europy sezonu 2021/22. Legia wygrała wówczas 2:1 i awansowała do fazy grupowej. Asystentami Diasa na stadionie w Hamburgu będą jego rodacy, Paulo Soares i Pedro Ribeiro, a sędzia technicznym Irfan Peljto z Bośni i Hercegowiny. Ekipę sędziów VAR stanowić będą: Portugalczyk Tiago Martins oraz Niemcy Christian Dinger i Marco Fritz. Mecz Polska Holandia w niedzielę o godz. 15.00.

