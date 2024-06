Ukraina – Belgia LIVE Euro 2024 RELACJA: Groźnie po obu stronach, ale wciąż bez goli! [WYNIK i SKŁADY]

Ukraina - Belgia 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki: żółte: Faes (43')

Ukraina: Trubin - Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matvienko, Mykolenko - Shaparenko, Brazhko, Sudakov - Yaremchuk, Dovbyk.

Belgia: Casteels - Vertonghen, Faes, Theate, Castagne - De Bruyne, Onana, Tielemans - Doku, Lukaku, Trossard.

Ukraina – Belgia LIVE Euro 2024

Układ grupy E jest fascynujący i niewykluczone, że dwie godziny walki między Ukrainą i Belgią oraz Słowacją i Rumunią będą niezwykle emocjonujące. Z drugiej jednak strony druga z par, które się dzisiaj zmierzą, są w zdecydowanie lepszej sytuacji – Słowacji i Rumunii do pewnego awansu wystarczy remis – Rumunia zajmie wówczas na pewno jedno z dwóch pierwszych miejsc, Słowacja natomiast na pewno skończy na 3. miejscu i mając 4 punkty awansuje dalej. W takim wypadku nie będzie miało dla nich żadnego znaczenia, co stanie się w meczu Ukrainy z Belgią.

Ukraina – Belgia RELACJA online na żywo [WYNIK i SKŁADY]

Dlatego też Ukraińcy, mając świadomość, że drugi mecz może potoczyć się nie po ich myśli, muszą atakować na bramkę Belgów. Jako że przegrali oni wyraźnie z Rumunią, a Słowację pokonali bardzo skromnie, to mają ujemny (-2) bilans bramkowy (Słowacja ma zerowy, a Rumunia i Belgia +1) i z tego powodu są na ostatnim miejscu w grupie – bo choć normalnie liczyłyby się mecze bezpośrednie, to w grupie E wyniki ułożyły się tak, że branie ich pod uwagę prowadzi do paradoksów – teoretycznie Belgia powinna być przed Rumunią, ale przed Belgią powinna być Słowacja, a przed nią z kolei Ukraina, która jednak nie mogłaby też z tego samego powodu być przed Rumunią... To wszystko sprawia, że Ukraina jest jedyną drużyną, której remis w ostatnim meczu nie daje pewnego awansu i dlatego też z jej strony można spodziewać się największego zaangażowania w akcjach ofensywnych. Remis będzie dla nich korzystny jedynie wówczas, gdy w drugim meczu remisu nie będzie, a jak wspomnieliśmy, dużo wskazuje na podział punktów między Słowacją i Rumunią.