Węgry - Szwajcaria NA ŻYWO transmisja z meczu Euro 2024. Gdzie oglądać stream online dzisiaj 15.06.2024?

Węgry i Szwajcaria to zespoły, które na Euro 2024 mogą sprawić niespodziankę. Tak twierdzi wielu ekspertów, ale los sprawił, że te obiecujące reprezentacje wpadły na siebie już w grupie. Z niej bezpośredni awans wywalczą tylko dwa najlepsze zespoły, a Niemcy po piątkowej demolce na Szkocji (5:1) pokazali, że przed własną publicznością zamierzają grać o najwyższe cele. Niewykluczone więc, że kluczowe znaczenie w walce o drugie miejsce w grupie A będzie miał właśnie mecz Węgry - Szwajcaria. Awans do 1/8 finału można uzyskać też z trzeciego miejsca (taki przywilej uzyskają cztery najlepsze zespoły z 3. miejsc z sześciu grup), więc sobotnie starcie znaczy naprawdę dużo. A to zwiastuje ogromne emocje na stadionie w Kolonii.

Mecz Węgry - Szwajcaria na Euro 2024 odbędzie się w sobotę, 15 czerwca. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 15:00. Transmisja w TV na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Stream online będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl.