i Autor: AP Photo Alvaro Morata

Zagra czy nie zagra?

Wielkie zamieszanie wokół gwiazdy reprezentacji. UEFA zainterweniowała, prawdziwa konsternacja

Po meczu Hiszpania - Niemcy na Euro 2024 powstało spore zamieszanie. To Hiszpanie awansowali do półfinału, ale okupili to stratą kontuzjowanego Pedriego i zawieszonych za kartki Daniego Carvajala oraz Robina Le Normanda. Tuż po gwizdku wydawało się, że będą musieli radzić sobie też bez kapitana Alvaro Moraty. Okazuje się, że gwiazdor Hiszpanii jednak zagra z Francją po interwencji UEFA!