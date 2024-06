Wojciech Szczęsny przerwał milczenie na antenie TVP. Powiedział o zakończeniu kariery. Wielka niepewność

Przyszłość Wojciecha Szczęsnego to jeden z głównych tematów wokół meczu Polska - Francja. Po raz pierwszy na Euro 2024 w bramce reprezentacji Polski stanie Łukasz Skorupski, co Michał Probierz zapowiadał już przed spotkaniem. Ta decyzja potwierdziła się w oficjalnym składzie, który poznaliśmy półtorej godziny przed pierwszym gwizdkiem sędziego w rozmowie selekcjonera z TVP. Kilka minut później na antenie TVP pojawił się sam Szczęsny, który porozmawiał z Mają Strzelczyk o przyszłości. Przyznał się, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji co do zakończenia kariery w kadrze.

Wojciech Szczęsny przerwał milczenie o zakończeniu kariery

- Nie ukrywam, że zawsze staram się dokładnie planować swoją karierę. W planach mojej kariery było zakończenie w przyszłym roku, a to łączyło się z zakończeniem po tych mistrzostwach Europy. W tej chwili nie wiem, jak będą wyglądać te plany, bo są poza moją kontrolą. Nie jestem gotowy się w tej chwili zadeklarować, że odchodzę z reprezentacji, bo taką decyzję podejmuje się raz i muszę ją doskonale przemyśleć - wyznał szczerze Szczęsny. Zdradził też, że wspólnie z selekcjonerem uznał, że warto w meczu z Francją postawić na Skorupskiego.