Wyjątkowy program z Janem Tomaszewskim! Zadzwoń do legendy i zadaj pytanie podczas transmisji!

Euro 2024: Frankfurt nad Menem - co warto zobaczyć? Zabytki, stadion, ciekawostki

Reprezentacja Polski po raz kolejny wystąpi na dużym turnieju. Choć biało-czerwoni mieli problemy, aby zakwalifikować się na mistrzostwa Europy w Niemczech, ostatecznie misja się powiodła i w połowie czerwca zobaczymy co najmniej trzy spotkania kadry Michała Probierza na Euro 2024. Wcześniej dojdzie jednak do szeregu zdarzeń, które będą nie mniej interesujące. To jeden z powodów, dla których ruszamy z nowym cyklem programów z Janem Tomaszewskim. Legenda będzie odpowiadała na Wasze pytania, które będziecie mogli zadać telefonicznie. Dziś premierowy odcinek od godziny 20:00 na kanale Super Express Sport na YouTube!