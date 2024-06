Wzruszające spotkania Polaków w Hanowerze, tańczą i śpiewają przy polskich rytmach. „Tęsknimy za Ojczyzną...” [WIDEO]

Szwajcaria z nieba do piekła. Niesamowita końcówka Niemiec, Niclas Füllkrug bohaterem

Byliśmy bardzo podekscytowani, że nasi piłkarze przyjechali do Hanoweru, do naszego miasta. Żałowaliśmy jednak, że nie udało się nam zdobyć wszystkich autografów od naszych gwiazd. Może jeszcze się uda – mówi nam Aldona Głowacka, Polka od lat mieszkająca w Niemczech, założycielka zespołu „Polonia Hanower”. - Nasz skromny zespół działa już od 35 lat i godnie reprezentuje Polskę w Niemczech. Brakuje nam bardzo Polski. Szczególnie było to odczuwalne na początku, po wyjeździe z Ojczyzny. Zamknięte granice, nie można było wrócić – dodaje.

Euro 2024. Dom Polonii w Hanowerze powstał w 1984 roku

W zespole tańczą panie i panowie, niektórzy mieszkający w Niemczech krótko, a niektórzy – całe życie. Łączy ich jedno – miłość do Ojczyzny, tańca i śpiewu. Pomimo życia na obczyźnie wciąż doskonale mówią po polsku. Spotykają się w budynku polskiej misji katolickiej, którą prowadzi ksiądz Tadeusz Kluba.

- Dom Polonii w Hanowerze stanowi miejsce spotkań wszystkich Polaków mieszkających w tym mieście i w okolicach. Sto polskich dzieci chodzi tu na lekcje języka polskiego, jest biblioteka. Dzieci i młodzież uczą się również polskich tańców. Tu też jest komisja wyborcza i nawet ostatnio Polacy mogli głosować. Pierwszy Dom Polonii powstał w roku 1984, potem został rozbudowany. Również Niemcy przychodzą, by poznać polską kulturę. Ten dom tętni życie. No i oczywiście jest kościół, do którego na niedzielne nabożeństwa przychodzą tłumy ludzi – opowiada ksiądz Kluba.

Reporter Super Expressu tańczy "zbójnickiego" z polskim zespołem folkowym w Hanowerze