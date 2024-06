Żabka zagrzewa do kibicowania podczas EURO 20234

Jacek Bąk szczery do bólu. Były kapitan to myśli o selekcjonerze, na to liczy w meczu z Austrią [ROZMOWA SE]

Zgodnie z kalendarium, podczas turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2024 zostanie rozegranych 51 meczów. Każdy trwa średnio 90 minut, co daje łącznie 4 590 minut, czyli 76,5 godziny – bez doliczonych przez sędziego minut z tytułu przerw, dogrywek czy rzutów karnych. To oznacza, że kibic telewizyjny spędzi w przybliżeniu ok. 3,2 doby przed ekranem odbiornika. Trudno oszacować, ile z powodu sportowych emocji spali przy tym kalorii. Pewnie sporo. A ile ich sobie... dostarczy?

Jeden, sporadyczny mecz, i to co podczas niego spożywamy, nie wpływa zasadniczo na nasze zdrowie, kondycję czy samopoczucie. Jeśli jednak sportowe emocje będą nam towarzyszyły 51 razy tylko w ciągu jednego miesiąca, wówczas warto wcześniej przemyśleć, co jeść w trakcie tego futbolowego maratonu. Lub... jak sukcesywnie spalać nadprogramowe kalorie jeszcze przed pierwszym gwizdkiem.

„Pijcie wodę!” – zachęcał piłkarz Cristiano Ronaldo

Przynajmniej 1,5 litra wody dziennie – to rekomendacja każdego dietetyka. Bywa to trudne do pogodzenia z wyborami kibiców, którzy na ogół sięgają dodatkowo wysokosłodzone czy kaloryczne napoje. Takich kalorii podczas jednego meczu można sobie wówczas dostarczyć aż 800 – o czym warto pamiętać przy planowaniu codziennej diety.

Choć może wydawać się to mało prawdopodobne, teoretycznie tak naprawdę nie ma znaczenia, co jemy i pijemy podczas oglądania telewizji. Nasz organizm jest bowiem przyzwyczajony do samego rytuału sięgania po napoje i przekąski. Dlatego, prostym rozwiązaniem może być np. nalanie do szklanki wody gazowanej z liściem mięty i plasterkiem cytryny lub herbaty z melisą na ukojenie nerwów.

Zamiast chipsów i słonych przekąsek

Podczas oglądania meczów kibice najczęściej jedzą solone orzeszki (638 kcal/op.), chipsy (porcja 100g/ 524 kcal) i kabanosy (ok. 115 kcal/szt.). Sięgając po „standardowy zestaw kibica” tylko podczas jednego meczu możemy spożyć nawet 2000 kcal, czyli dzienną dawkę zapotrzebowania organizmu na kcal. Takie menu składa się głównie z dużej ilości tłuszczu i cukrów prostych, a pozbawione jest ważnych witamin i składników mineralnych.

Lepszą alternatywą dla chipsów będzie własnoręcznie przygotowany w domu popcorn na niewielkiej ilości tłuszczu (ok. 100 kcal/100g). Wartościową przegryzką są również warzywa, które można pokroić w słupki i serwować wraz z dipami na bazie jogurtu lub keczupu. Jedna marchewka to raptem 20 kcal, a łodyga selera naciowego 15 kcal. Zawierają dużo błonnika, który daje uczucie sytości na dłużej – będziemy czuć się lekko, a jednocześnie nie będziemy długo odczuwać głodu.

Dopóki piłka w grze, wszystko może się zdarzyć

Nieodpowiednia dieta i mniejsza aktywność fizyczna, to ryzyko nadprogramowej wagi. Podczas mistrzostw statystyczny kibic przytyje w ten sposób od 3 do 8 kg. Jak to ryzyko ograniczyć? Zagospodaruj piętnastominutową przerwę pomiędzy połowami meczu na ruch. Możliwości jest wiele, zainspiruj się jedną z nich: bieg dookoła domu to wydatek energetyczny ok. 250 kcal, robienie przysiadów ok. 120 kcal, a zmywanie naczyń 77 kcal. Osoby z podzielnością uwagi mogą być bardziej kreatywne i łączyć obie czynności – np. poprzez jednoczesne oglądanie meczu i np. prasowanie (ok. 350 kcal).

Jeśli jednak wiemy, że nie poświęcimy odpowiednio dużo czasu na ruch, warto spróbować zadbać o wartościowe przekąski i wybrać się do najbliższej Żabki po zdrowszą alternatywę – tych oznaczeniem „Porcja DobreGO!" na opakowaniu.

oliwki zielone z chili; sałatka proteinowa z komosą ryżową z fasolą edamame, serem typu środziemnomorskiego i hummusem; hummus klasyczny z marki Dobra Karma,

płynna przekąska Foodini „Szczęście” z mango, pomarańczą, bananem i marakują (bez dodatku cukru, 100% roślinna); lemoniada z kiszonych cytryn; kombucha bio mango+marakuja; lemoniada Wycisk z mango, marakują i limonką; sok Wycisk z mandarynki,

bakaliowe i owocowe przekąski HAPS!: suszone chipsy z jabłka, nerkowce-żurawina, żelki malinowe (wegańskie), pistacje solone prażone.

