Były reprezentant Polski przewidział to 5 lat temu! Te słowa mogą się spełnić podczas finału siatkarzy

Po wielu latach, gdzie reprezentacja Polski siatkarzy dramatycznie żegnała się z igrzyskami olimpijskimi na etapie ćwierćfinału przyszedł czas na znakomite chwile. Podopieczni Nikoli Grbicia po słabiej rozegranej fazie grupowej w ćwierćfinale wspięli się na wyżyny swoich umiejętności i na początku pokonali Słowenię w 3:1, a w półfinale byliśmy świadkami prawdziwego horroru. To był prawdziwy heroiczny bój reprezentacji Polski. W czwartym secie wydawało się, że jest już wszystko pozamiatane. "Biało-czerwoni" wzięli się w garść odwrócili losy spotkania, a w tie-breaku była prawdziwa demonstracja siły. Amerykanie walczyli do ostatniej piłki, ale nie zdołali zatrzymać zatrzymanych Polaków. Jedno jest pewne - mamy medal igrzysk olimpijskich, a w sobotę okaże się jakiego koloru.

Ten wywiad został pokazany ponownie po latach! Były reprezentant Polski zapowiadał to wcześniej

Po meczu półfinałowym Polski z USA powstało wiele materiałów, które się będzie wspominało przez lata. Reprezentacja Polski ma ogromne szanse na zdobycie medalu igrzysk olimpijskich w siatkówce. Dziennikarz "Polsatu Sport" - Jerzy Mielewski w mediach społecznościowych udostępnił nagranie z Piotrem Nowakowskim sprzed 5 lat. To co mówił środkowy może się spełnić właśnie w Paryżu. - W Paryżu złoić Francuzów tak 3:2 do 13 w tie-breaku, ale by było co? Te emocje, co by była oglądalność. Otwarty Polsat, jak nic - przekazał były reprezentant Polski.

Finał Polski z Francją odbędzie się w sobotę 10 sierpnia o godzinie 13:00.