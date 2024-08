Dopiero teraz wychodzi cała prawda o igrzyskach w Paryżu! Słoma wyszła Francuzom z butów. Dramat, jak potraktowali sportowców

Igrzyska olimpijskie, jak na najważniejszą imprezę czterolecia przystało, przyciągnęły uwagę fanów sportu z całego świata i poszczególne starty wywołały masę emocji. Polscy sportowcy wywalczyli w Paryżu 10 medali (1 złoty, 4 srebrne i 5 brązowych), a m.in. Iga Świątek, polscy siatkarze, Aleksandra Mirosław, czy Julia Szeremeta dali kibicom powody do ogromnej radości i łez wzruszenia. Okazuje się jednak, że ich olimpijskie krążki najpewniej nie są najlepszej jakości. Już podczas imprezy we francuskiej stolicy zaczęły pojawiać się pierwsze sygnały o tym, że medale olimpijskie nie są najwyższej jakości i po zaledwie kilku kontaktach ze skórą zaczynają zmieniać swój kolor. Teraz oliwy do ognia dorzucił Brent Hayden, kanadyjskie pływak, mistrz świata i co ważniejsze, zdobywca brązowego medalu na igrzyskach w Londynie w 2012 roku. Porównał on bowiem swój krążek z tym, jaki można było zdobyć w Paryżu i... efekt jest porażający. Tego Francuzi powinni się wstydzić.

Na profilu kanadyjskiego pływaka na Instagramie pojawiło się zestawienie dwóch medali - jego z Londynu oraz brązu, jakie Nyjah Huston zdobył w Paryżu. Amerykański skateboardzista już chwilę po wywalczeniu medalu informował, że ten zmienia kolor, czego definitywnie nie powinien robić. To jednak nic. 12-letni medal Haydena nadal wygląda niemalże idealnie. Ten, który ma dopiero kilkanaście dni prezentuje się, jakby był zniszczony.

Kiedy sprawa nabrała rozgłosu, organizatorzy zaczęli informować niemrawo, że wszyscy sportowcy, których medale wyglądają tak, jak Nyjah Huston mogą zgłosić się do nich i ich krążek zostanie wymieniony. To jednak nie zamyka sprawy i tego, że w najlepszym przypadku większość zawodników mogła otrzymać po prostu bubel, a nie dobrze wykonany medal olimpijski, który jest ukoronowaniem ich ciężkiej pracy.