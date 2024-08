Nie przejdzie bez echa, jak gwiazdor Francuzów wypalił o polskich siatkarzach! Bez ogródek o siatkarzach Nikoli Grbicia. Tak ich podsumował

Igrzyska w Paryżu oficjalnie zostały zamknięte i teraz zawodnicy oraz ich kibice mogą odetchnąć po kilkunastu dniach pełnych emocji, łzach szczęścia oraz chwilach smutku po nieudanych występach. Po tym, jak siatkarze reprezentacji Polski wywalczyli olimpijskie srebro, Bartosz Kurek postanowił zwrócić się do najwierniejszych fanów biało-czerwonych, wracając do tego, co działo się zarówno podczas imprezy we Francji, jak i przed nią. Finałowe spotkanie Polaków z Francuzami, które odbyło się w przedostatni dzień igrzysk wywołało sporo emocji również po drugiej stronie. O grę siatkarzy prowadzonych przez trenera Nikolę Grbicia został zapytany również Benajmin Toniutti. Rozgrywający "Trójkolorowych" świetnie zna się z Polakami, bowiem od 2015 do 2021 roku reprezentował barwy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, a obecnie gra dla Jastrzębskiego Węgla. Toniutti nie ukrywał, że jego zdaniem przez polską siatkówką jeszcze wiele pięknych chwil, bowiem mamy w kadrze zawodników z najwyższej półki.

- Polska to największa drużyna na świecie i mam w niej wielu przyjaciół, będących świetnymi zawodnikami (...) Tutaj doświadczenie było po naszej stronie, bo my wiedzieliśmy, jak walczy się o olimpijskie złoto. Być może to była nasza przewaga. Jednak przyszłość polskiej siatkówki będzie niezwykła, bo ma niesamowitych zawodników. Zasłużyli na kolejne sukcesy, bo ten kraj to piękne miejsce dla siatkówki - wyznał Toniutti cytowany przez "Przegląd Sportowy".

Dla Nikoli Grbicia, olimpijskie srebro to szósty medal, jaki serbski trener zdobył z reprezentacją Polski. W 2023 roku Polacy wygrali Ligę Narodów, w 2022 i 2024 sięgnęli po brąz tych rozgrywek. Do tego biało-czerwoni wywalczyli wicemistrzostwo świata w 2022 roku, mistrzostwo Europy rok później i obecnie wicemistrzostwo olimpijskie w Paryżu.