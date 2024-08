Pilne wyznanie Bartosza Kurka tuż po igrzyskach! Pociekły nam łzy wielkie jak grochy po słowach kapitana polskich siatkarzy. Musiał zabrał głos

Bartosz Kurek zwrócił się do fanów tuż po igrzyskach w Paryżu. Poruszające słowa

Polscy sportowcy startujący na igrzyskach w Paryżu dostarczyli kibicom wielu niezapomnianych emocji, zdobywając kolejne krążki dla biało-czerwonych i walcząc o najlepsze rezultaty. Iga Świątek, polscy siatkarze, czy Aleksandra Mirosław i Aleksandra Kałucka to tylko część z polskich sportowców, którzy ze stolicy Francji wracają bogatsi o olimpijskie krążki. Bartosz Kurek, kapitan reprezentacji Polski siatkarzy nie zapomniał o najwierniejszych kibicach, kiedy już srebrny medal zawisnął na jego szyi. NA platformie "X" pojawiło się krótkie nagranie z udziałem polskiego siatkarza, który od nowego sezonu będzie reprezentować barwy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i po tym, co postanowił powiedzieć on do fanów, łzy same napływają do oczu. Okazuje się, że biało-czerwoni wciąż są głodni ogromnych sukcesów i możemy spodziewać się jeszcze niejednej pięknej chwili z udziałem Polaków.

- Cześć wszystkim. To jest ten długo wyczekiwany, ciężko wywalczony srebrny medal, ale bardzo fajny jest na rewersie. Jeżeli możecie tutaj zobaczyć, jest wyżłobkowany i podzielony na wiele mniejszych części i myślę, że wy - kibice... no wykrójcie sobie tak 45 minut z tego zegara olimpijskiego. Dziękujemy, czuliśmy Wasze wsparcie od początku, do samego końca, nawet w tym trudnych chwilach. Dziękujemy, że jesteście z nami, pozdrawiamy i to jeszcze nie koniec tej wspaniałej reprezentacji. - wyznał kapitan reprezentacji Polski pokazując swój srebrny medal w materiale, który pojawił się w sieci.

W sekcji komentarzy pod materiałem natychmiast pojawiło się wiele komentarzy rozpływających się nad Bartoszem Kurkiem i nie brakuje internautów oczekujących na potwierdzenie, że nowy siatkarz ZAKSY Kędzierzyn-Koźle dalej będzie reprezentował Polskę. W przestrzeni publicznej pojawiły się plotki mówiące o tym, że Kurek po igrzyskach miałby zakończyć reprezentacyjną karierę jednak sam zainteresowany nie zabrał jeszcze głosu w tej sprawie, ani nie potwierdzając tych informacji, ani ich nie dementując.