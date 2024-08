i Autor: PAWEL SKRABA/SE Mateusz Bieniek

Niewiarygodne...

Dramat Mateusza Bieńka w ćwierćfinale ze Słowenią. Polscy siatkarze świętowali, a on przeżywał koszmar

Polscy siatkarze pokonali Słowenię i awansowali do półfinału igrzysk olimpijskich w Paryżu, ale nie wszyscy mogli to należycie świętować. W samej końcówce czwartego seta Mateusz Bieniek doznał groźnie wyglądającego urazu. Wyglądało to na skręcenie kostki, a parkiet opuścił, kulejąc. Gdy po ostatniej piłce jego koledzy świętowali, on dalej wyraźnie utykał.