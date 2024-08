Francuzi pokochali polski bigos! Odwiedzieliśmy sklep Sami Swoi w Paryżu [WIDEO]

Sklep Sami Swoi położony na Ivrach, na południowo-zachodnich obrzeżach Paryża. – Zakupy u nas robi też mnóstwo Francuzów. Interesują się polską kuchnią, przede wszystkim pierogami i naszym bigosem. Lubią też naszą wódkę – mówi właścicielka sklepu Natalia Bieszczad, z dumą prezentując polskie produkty, które można u niej kupić. Poza pierogami i alkoholami są oczywiście znane z naszego kraju kiełbasy, słodycze, ogórki, kiszona kapusta, pieczywo, nawet polskie czasopisma. – Bardzo dużo ogórków nam schodzi – zdradza pani Natalia.

Prawdziwym hitem są dania domowej roboty, które można kupić w dużych słoikach – m.in. bigos i grochówkę. – Francuzi w ogóle bardzo lubią wszystko, co jest lokalne i bio. Jak słyszą, że coś jest bez konserwantów, to się na to rzucają. Bigos po prostu pokochali – zdradza pani Natalia, która urodziła się w Francji, ale świetnie mówi po polsku i często wraca do ojczyzny, na Podkarpacie. - Moi rodzice założyli ten sklep już prawie 15 lat temu. Były nawet dwa, ale został już tylko jeden – dodaje właścicielka, która swój sklep promuje na Tik Toku.

Bigos, ogórki i polskie trunki - te produkty najczęściej kupują klienci polskiego sklepu we Francji