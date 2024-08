Kułynycz - Bełeniuk RELACJA NA ŻYWO. Polak walczy o brązowy medal igrzysk olimpijskich! WYNIK LIVE 8.08.2024

Łzy płyną nam po policzkach po słowach Dariusza Michalczewskiego do Julii Szeremety. Poruszające nagranie legendy, co za przesłanie

Arkadiusz Kułynycz stanie przed ogromną szansę zdobycia brązowego medalu olimpijskiego. Zapaśnik w repasażach w stylu klasycznym okazał się lepszy od Kolumbijczyka Carlosa Munoza w kategorii do 87 kg. Polak otrzymał szansę w repasażach ze względu na to, że jego poprzedni rywal - Alireaza Mogmadipiani zdołał awansować do finału. Kułynycz nie będzie miał łatwiej przeprawy, ponieważ o brązowy medal czeka go ciężka walka z bardzo utytułowanym Ukraińcem - Żaną Bełeniukiem. 33-latek ma na swoim koncie dwa medale igrzysk olimpijskich. Pierwszy z nich srebrnego koloru wywalczył w Rio de Janeiro. Natomiast w Tokio zdołał sięgnąć po złoty medal. Warto zaznaczyć, że Polak we wcześniejszej fazie zdołał sprawić niespodziankę i pokonał mistrza świata Alego Cengiza. Kułynycz kilka miesięcy temu zaznaczył w audycji Radia RDC "Czas na igrzyska", że jedzie do Paryża po złoty medal, ale będzie także zadowolony z brązowego krążka.

Walka o brązowy medal Kułynycza z Bełeniukiem odbędzie się 8 sierpnia. Ten pojedynek zaplanowany jest, jako 10 od godziny 18:15.

Witamy w relacji na żywo ze starcia o brązowy medal w zapasach! Arkadiusz Kułynycz powalczy o wymarzony krążek z utytułowanym Ukraińcem Żaną Bełeniukiem. Zapraszamy!