Nikola Grbić nie wytrzymał i wypalił o tym wprost. Tak szkoleniowiec siatkarzy skomentował tę decyzję, ciężko to zrozumieć

Trwa Memoriał Huberta Wagnera dla reprezentacji Polski jest to idealna okazja, aby rozegrać jeszcze kilka meczów przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Szerokim echem odbiły się powołania, na jakie zdecydował się Nikola Grbić, a dokładniej mowa o braku miejsca dla Bartosza Bednorza. MKOl na długo przed imprezą w stolicy Francji podjął decyzję o powołaniu 13-tego siatkarza, który ma pełnić rolę "jokera medycznego", jednak na chwilę przed wydarzeniem związek zdecydował się na modyfikację do tej zasady. - Poprzednia wersja zasad zastępowania sportowców przewidywała tylko jedno stałe zastępstwo bez możliwości powrotu kontuzjowanego sportowca do drużyny po powrocie do zdrowia. Jednak w przypadku dyscyplin zespołowych na igrzyskach w Paryżu, MKOl wyjątkowo zezwoli drużynom na powrót kontuzjowanego sportowca, jeśli wyzdrowieje i/lub jeśli inny sportowiec z jest kontuzjowany i potrzebuje zastępstwa - można przeczytać na stronie FIVB.

Grbić wraz z reprezentacją Polski skupia się na meczach na Memoriale Huberta Wagnera, jednak nie mógł przejść obojętnie obok decyzji MKOl-u. Serb wypowiedział się w takich słowach na temat modyfikacji zasady "jokera medycznego". - Powstrzymam się od komentarza, ponieważ byłbym jadowity. Mam tylko nadzieję, że nie zmienią formuły turnieju jeszcze za nim zaczniemy - przekazał szkoleniowiec cytowany przez "Interia Sport".

Na Memoriale Huberta Wagnera "biało-czerwoni" zmierzą się z Niemcami oraz Słowenią, natomiast tuż przed wylotem czekają ich jeszcze spotkania m.in. z Japonią oraz USA.