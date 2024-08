Sabalenka podsumowała Igę Świątek! Nie hamowała się ze swoją opinią, szczerze o rywalce!

To jemu Iga Świątek dedykuje medal olimpijski. Poruszające słowa medalistki olimpijskiej, powiedziała to wprost!

Aryna Sabalenka postanowiła powiedzieć o występie swojej arcyrywalki, Igi Świątek, w zmaganiach olimpijskich. Polka zdobyła brązowy medal w turnieju tenisowym i jest to jej pierwszy krązek olimpisjki. Zdaniem Sabalenki, dużym zdziwieniem napawa fakt, że liderka światowego rankingu po prostu nie wygrała całych zmagań w Paryżu. Te słowa są wyjątkowo mocne!

Aryna Sabalenka skomentowała występ Świątek. Nie tego się spodziewała

Jak przyznała Sabalenka, nie oglądała ona praktycznie wcale Igrzysk Olimpijskich, gdyż skupiła się na dochodzeniu do zdrowia.

- Wstyd to mówić, ale naprawdę nie śledziłam i igrzysk. Sprawdzałam wyniki pod koniec dnia, trochę oglądałam każdego sportu, ale też niewiele. Jestem w fazie wracania po kontuzji i skupiam się bardziej na sobie - powiedziała Sabalenka, cytowana przez "Sportskeedę".

Mimo to, Białorusinka jest zadziwiona, że Świątek po prostu nie wygrała w Paryżu, gdyż na kortach Rolanda Garrosa to właśnie ona miała być murowaną kandydatką do złota.

- Nie chce powiedzieć nic złego o innych. Szczerze mówiąc, to spodziewałam się, że Iga wygra złoty medal. To Paryż, to jej miejsce - dodawała reprezentantka Białorusii.