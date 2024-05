Adrian Siemieniec o skali trudności w walce o tytuł. Trener Jagiellonii mówi o odpowiedzialności, grze na swoich warunkach, tak określił Koronę

Korona to niewygodny rywal

Jagiellonia walczy o tytuł, a Korona ma nóż na gardle. Potrzebuje punktów, aby utrzymać się w lidze. - Korona jest niewygodna dla wielu drużyn, które w starciu z nią są uznawane za faworyta - powiedział trener Adrian Siemieniec podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Korona walczy, jest zdeterminowana, groźna w pojedynkach. Jest intensywna. Trzeba się temu przeciwstawić. Trzeba znaleźć pomysł jak zagrać na swoich warunkach - przypomniał.

Kielczanie walczą o życie

Szkoleniowiec liczy na to, że błyśnie Afimico Pululu, który strzelił dwa gole Koronie w ćwierćfinale Pucharu Polski. - Skala trudności meczu z Koroną w porównaniu do innych starć z tej rundy jest niewymierna - podkreślił szkoleniowiec, cytowany przez oficjalny portal Jagiellonii. - Na pewno będzie on trudny ze względu na ciężar gatunkowy dla obu zespołów. Zmierzymy się z drużyną walczącą o życie, która jest bardzo zdeterminowani. Zdajemy sobie sprawę z miary odpowiedzialności. Chcemy tę potyczkę udźwignąć. Chcemy udowodnić, że zasługujemy na to - zaznaczył trener Siemieniec.

